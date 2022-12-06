Ehliyetsiz sürücü emekli öğretmene çarpmıştı: Hayatını kaybetti...

'DÜNYAMIZ KARARDI'

Altun Tepe'nin eşi Hikmet Tepe, kaza sabahı kahvaltı yaptıklarını, eşinin daha sonra pilates kursuna gittiğini anlatarak, "Daha sonra da bir öğretmen arkadaşına ziyarete giderken apartmana gireceği sırada hafif virajlı bir yol var. Orada çok süratle gelen bir araç virajı alamıyor ve eşimi aracın altına alarak onu savuruyor. Aracı kullanan çocuk 17 yaşında, ehliyetsiz. Aşırı bir hızla geliyor. 17 yaşında ehliyeti olmayan bir kişiye ticari araç teslim ediliyor. Bu yönde ailelerin çok çok dikkatli olmaları gerekiyor. Özenle ve önemle benim iyi niyetle söyleyebileceğim en büyük öneri bu. Aileler çocuklarına sahip çıksınlar. Çünkü çok yaşanıyor bu durumlar. Bizim dünyamız karardı. Büyük bir acı. Çok sevgili eşimi, 46 yıllık eşimi kaybettim. Çok üzüldük. Dünyamız karardı" diye konuştu.