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Giriş Tarihi: 14.10.2022

Ah be doktor içimizi yaktın

İstanbul’da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kamyonetle park halindeki taksiye çarpıp kaldırıma çıktı. Ardından işyeri önünde bekleyen Buğra Kaan Yücebaş’a çarptı. Üç hafta önce göreve başlayan genç doktor öldü

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Ah be doktor içimizi yaktın
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde cadde üzerinde saat 05.00 sıralarında seyir halindeki kamyonet, kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan taksiye çarptı.



Duramayan kamyonet daha sonra babasının işlettiği restoranın önünde oturan Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde 20 Eylül'de göreve başlayan 26 yaşındaki genç doktor Buğra Kaan Yücebaş'a ve kaldırımda bulunan Samet Şenelen'e çarptı. Kamyonet işyerine çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde Yücebaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Şenelen ise hastaneye kaldırıldı.



SÜRÜCÜ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ
Kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçarken, çocuklarının hayatını kaybettiğini gören anne ve baba sinir krizi geçirdi. 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü A.U. daha sonra polise giderek teslim oldu. Kazadan sonra panikleyerek kaçtığını anlatan A.U. adliyeye sevk edildi. A.U. savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarıldı.



'ANNE KAÇ' DEDİ, KAZA OLDU
Yücebaş'ın babasının işlettiği restoranın müdürü İskender Yalçın, "Hayalleri olan bir doktordu. Nurcan annemizi hastaneye götürüyor. Orandan çıkışta 'Babamı da alalım dükkanı kapatalım öyle eve geçelim' diyor. Babası Cengiz Bey'i almak için kapıda beklerken 'Anne kaç' diye bağırdı. Ve olay yaşandı" diye yaşananları anlattı. Yücebaş bugün cuma namazını müteakip Üsküdar Şakirin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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Ah be doktor içimizi yaktın
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