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Giriş Tarihi: 20.10.2024

Ehliyetsiz sürücü genç kızı hayattan kopardı

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde, ehliyetsiz sürücü Efe Ş.’nin çarptığı 16 yaşındaki Zeynep Naz Sarıkaya, yaşam mücadelesini kaybetti. Yurdun birçok ilinde meydana gelen trafik kazalarında ise 9 kişi hayatını yitirdi

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Ehliyetsiz sürücü genç kızı hayattan kopardı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 11 Ekim günü Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan karşıya geçmeye çalışan 16 yaşındaki Zeynep Naz Sarıkaya'ya, ehliyeti bulunmadığı halde babasının lüks otomobilinin direksiyonuna geçen 18 yaşındaki Efe Ş. çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan ve ağır yaralanan genç kız, özel bir hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan ve daha sonra polise teslim olan sürücü ise 'Bilinçli taksirle hayati tehlikeye neden olacak şekilde yaralama' suçundan tutuklandı. Zeynep Naz Sarıya ise dün sabaha karşı hayatını kaybetti.
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Ehliyetsiz sürücü genç kızı hayattan kopardı
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