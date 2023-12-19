Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 2 ölü, 4 yaralı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesi Büyükkarakuyu köyü çıkışı üzerinde meydana gelen kazada Mehmet Kaya, babası Hasan Kaya'nın bir akrabalarına ziyarette gittiği sırada evin önünde bekleyen otomobili alarak 5 arkadaşıyla birlikte gezmeye çıktı. Kaya, dar ve virajlı olan yolda direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil taklalar atarak devrildi. Takla atan araçta sıkışan 6 kişi itfaiye ekiplerince yapılan müdahalenin ardından çıkarıldı.

Yaralılar Hamit Korkmaz, Mustafa Kaya, Mehmet Fatih Kaya ve Beytullah Çelik ambulansla Gaziantep'teki hastanelere kaldırılırken, araç sürücüsü Mehmet Kaya ve Enes Çelik'in cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlatırken, ailenin 2 çocuğunun büyüğü olan Mehmet Kaya'nın cenazesi Büyükkarakuyu mahallesinde toprağa verildi.