Ehliyetsiz sürücü Mert’i hayattan kopardı

Konya'da iddiaya göre cadde üzerinde ters şeritten ilerleyen hafif ticari araç, Mert Uluçınar idaresindeki motosiklete çarptı. Çarpışma sonrası Uluçınar yola savrulurken, sürücü ise aracı olay yerinde bırakıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan kontroller sonucu Mert Uluçınar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, kaçan sürücünün kimliğini kısa sürede tespit etti. Ehliyetsiz olduğu belirlenen H.D., kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. H.D., Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.