Ehliyetsiz sürücü parkın duvarına çarptı: 1’i ağır 2 yaralı

Kaza, Uşak Ankara karayolu Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Ankara istikametine seyir halindeki 64 LL 607 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet K. (19)'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karayolunun sağ tarafında bulunan Milli Egemenlik Parkı duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kendi etrafında dönen otomobil aydınlatma direğini devirerek durabildi.
1'İ AĞIR 2 YARALI
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralı olan Mehmet K.'yi özel bir hastaneye, otomobilde yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan 25 yaşındaki Yasin T.'yi ise olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİ DE YOK
Ayrıca, otomobil sürücüsü Mehmet K.'nın sürücü belgesinin olmadığı ve alkollü olduğu tespit edilirken, hastaneye kaldırılan ağır yaralı Yasin T.'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili çalışma başlatıldı.