Ehliyetsiz sürücü parkın duvarına çarptı: 1’i ağır 2 yaralı

1'İ AĞIR 2 YARALI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralı olan Mehmet K.'yi özel bir hastaneye, otomobilde yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan 25 yaşındaki Yasin T.'yi ise olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.