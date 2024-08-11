Ehliyetsiz sürücüden ‘ifade’ oyunu

19 Mart günü sabah saatlerinde Konya-Karaman karayolunun 25'inci kilometresinde meydana gelen kazada, epilepsi hastası ehliyetsiz Bekir Taşkın idaresindeki 42 J 2873 plakalı otomobil, sürücüsünün epilepsi krizine girmesi nedeniyle kontrolden çıkıp, otobüs durağına çarptı. Kazada durakta bekleyen Mordagül Tutgak (59), Elif Gül (42), Dudu Gül (33), Nergiz Gül (48) ile sürücünün eşi Bahriye Taşkın (45) hayatını kaybetti. Çiftin kızı Ümmühan (16) ile Türkan Gül (13) ve Sibel Özgüllü (32) ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Hastanedeki tedavisi tamamlanan Bekir Taşkın ise tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturmayı tamamladı. Sürücü Bekir Taşkın hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

KIZI İFADE DEĞİŞTİRDİ

Bekir Taşkın, Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada hayatını kaybedenlerin yakınları ile taraf avukatları da hazır bulundu. Taşkın savunmasında, olay günü 60-70 kilometre hızla gittiğini, epilepsi hastası olduğunu, daha önce birkaç hastanede tedavi gördüğünü, olay günü de ilacını aldığını ileri sürdü. Kazadan yaralı kurtulan Taşkın'ın 16 yaşındaki kızı Ümmühan'ın ifadesini değiştirmesi ise dikkat çekti. Daha önceki ifadelerinde babasının olay günü ilacı bittiği için kullanamadığını belirten genç kız, duruşmada ise olay günü babasının ilacını kullandığını ileri sürdü. Ümmühan Taşkın, "Babam o gün ilacını kullanmıştı. Sabah 07.00 sıralarında yola çıktık ancak lastik patladığı için geri döndük. Sonra tekrar yola çıktık. Yol boyunca sohbet ediyorduk. Ancak babam birden sustu. Sol tarafa sabit bakıyordu. Epilepsi krizi geçirdiğini anladım. Kısa süre sonra zaten kaza oldu" dedi.

Mahkeme başkanı genç kıza ifadelerindeki çelişkiyi sordu. Bunun üzerine Ümmühan Taşkın, "İfade verirken halen kazının şokundaydım. Bu verdiğim ifadem doğrudur" dedi.

Kazadan yaralı kurtulan ve koltuk değnekleri ile yürüyebilen Sibel Özgüllü ise, "Sadece durakta beklediğimi hatırlıyorum. Kazayı hiç hatırlamıyorum" diye konuştu.

Mağdurların avukatı ise Bekir Taşkın'ın ilaçlarını daha öncede düzensiz kullandığını, bu nedenle krizler geçirdiğini, bunlarında hastane kayıtları ile sabit olduğunu savundu.

Mahkeme, Bekir Taşkın'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.