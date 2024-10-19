Haberler Yaşam Haberleri Ehliyetsiz sürücünün çarptığı 16 yaşındaki Zeynep Naz’dan acı haber
Giriş Tarihi: 19.10.2024 13:14 Son Güncelleme: 19.10.2024 13:49

Ehliyetsiz sürücünün çarptığı 16 yaşındaki Zeynep Naz’dan acı haber

Bursa'da 18 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün çarptığı 16 yaşındaki Zynep Naz Sarıkaya, 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Ehliyetsiz sürücünün çarptığı 16 yaşındaki Zeynep Naz’dan acı haber

Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde 11 Ekim günü meydana gelen kazada, 18 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Efe Ş, babasına ait lüks bir araçla seyri halindeyken, yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki Zeynep Naz Sarıkaya'ya çarpmıştı. Çarpışmanın şiddeti ile metrelerce savrulan genç kız, ağır yaralanmış ve hemen çevredeki özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı.

Ehliyetsiz sürücü Efe Ş, ise kazanın ardından olay yerinden kaçmış, daha sonra polise giderek teslim olmuştu. İfadesi alınan Efe Ş, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece çıkarıldığı nöbetçi mahkemede 'Bilinçli taksirle hayati tehlikeye neden olacak şekilde yaralama' suçu ile tutuklandı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan ve burada 8 gündür tedavi gören 16 yaşındaki Zeynep Naz Sarıkaya'dan acı haber geldi. Sarıkaya, sabaha karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatının henüz baharında yaşamını yitiren genç kızın cenazesi bugün Hasköy Mezarlığında toprağa verilecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ehliyetsiz sürücünün çarptığı 16 yaşındaki Zeynep Naz’dan acı haber
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA