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Giriş Tarihi: 17.12.2022 04:42

Ehliyetsiz sürücünün çarptığı araç gazinoya girdi: 5 yaralı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde ehliyetsiz bir sürücünün seyir halindeyken çarptığı araç gazinoya girdi. Meydana gelen trafik kazasında yaralanan 5 kişi hastanede tedavi altına alındı

İHA
Ehliyetsiz sürücünün çarptığı araç gazinoya girdi: 5 yaralı

Kaza dün saat 23.00'de meydana geldi Edinilen bilgiye göre, ehliyetsiz olduğu öğrenilen Y.K. (19) idaresindeki otomobil, seyir halindeyken R.K. idaresindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, caddede bulunan gazinonun girişine çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücüler Y.K. ve R.K. ile birlikte yaralanan toplam 5 kişi, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis tarafından güvenlik önlemleri alınan yolda, araçların çekilmesinin ardından sıkışan trafik yeniden normale döndü. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Ehliyetsiz sürücünün çarptığı araç gazinoya girdi: 5 yaralı
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