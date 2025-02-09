Haberler Yaşam Haberleri Ehliyetsiz sürücünün çarptığı Esmanur yaşam savaşı veriyor
Giriş Tarihi: 9.2.2025

Ehliyetsiz sürücünün çarptığı Esmanur yaşam savaşı veriyor

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Ehliyetsiz sürücünün çarptığı Esmanur yaşam savaşı veriyor
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 10 yaşındaki kuzenini voleybol kursundan aldıktan sonra evlerine giderken Y.E.'nin (17) kullandığı minibüsün çarptığı Esmanur Akdemir (14), yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Kazanın görüntülerinde sürücünün, 30 kilometre hız sınırı olan okul bölgesinde yüksek hızla ilerlediğini söyleyen Esmanur'un babası Sinan Akdemir, "Kızım, kamyonların kaldırıma park etmesi sonucu yol kenarından ilerlemek istedi. Sürücü ve ona aracı verenlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Ehliyetsiz sürücünün çarptığı Esmanur yaşam savaşı veriyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA