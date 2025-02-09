Ehliyetsiz sürücünün çarptığı Esmanur yaşam savaşı veriyor

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 10 yaşındaki kuzenini voleybol kursundan aldıktan sonra evlerine giderken Y.E.'nin (17) kullandığı minibüsün çarptığı Esmanur Akdemir (14), yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Kazanın görüntülerinde sürücünün, 30 kilometre hız sınırı olan okul bölgesinde yüksek hızla ilerlediğini söyleyen Esmanur'un babası Sinan Akdemir, "Kızım, kamyonların kaldırıma park etmesi sonucu yol kenarından ilerlemek istedi. Sürücü ve ona aracı verenlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum dedi.