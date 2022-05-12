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Giriş Tarihi: 12.5.2022 16:38 Son Güncelleme: 12.5.2022 16:46

Ehliyetsiz sürücünün çarptığı Nejla hayatını kaybetti

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Ehliyetsiz sürücünün çarptığı Nejla hayatını kaybetti

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda karşıdan karşıya geçerken çarpıp ağır yaralanan 54 yaşında Nejla Dursun hastanede yaşamını yitirirken, olay yerinden kaçan daha sonra babası ile polis karakoluna gelen 15 yaşındaki sürücü tutuklandı.

Karabük'ün Safranbolu Esentepe mahallesi İncekaya caddesi üzerinde karşıdan karşıya geçen 54 yaşındaki Nejla Dursun'a 15 yaşındaki Y.B.G'nin kullandığı aracın çarpmasının etkisi ile yola savurularak ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ambulansı ağır yaralı Nejla Dursun'a ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Nejla Dursun hastanede 1 gün sonra yaşamını yitirdi.Dursun Safranbolu da toprağa verildi.

Olay yerinden kaçan sürücü Y.B.G daha sonra babası ile birlikte polis merkezine gelerek teslim oldu. Y.B.G korktuğu için kaçtığını belirtirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Ehliyetsiz sürücünün çarptığı Nejla hayatını kaybetti
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