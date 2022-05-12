Ehliyetsiz sürücünün çarptığı Nejla hayatını kaybetti

Karabük'ün Safranbolu Esentepe mahallesi İncekaya caddesi üzerinde karşıdan karşıya geçen 54 yaşındaki Nejla Dursun'a 15 yaşındaki Y.B.G'nin kullandığı aracın çarpmasının etkisi ile yola savurularak ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ambulansı ağır yaralı Nejla Dursun'a ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Nejla Dursun hastanede 1 gün sonra yaşamını yitirdi.Dursun Safranbolu da toprağa verildi.

Olay yerinden kaçan sürücü Y.B.G daha sonra babası ile birlikte polis merkezine gelerek teslim oldu. Y.B.G korktuğu için kaçtığını belirtirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.