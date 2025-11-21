Ehliyetsiz sürücüye ödül gibi ceza

KONYA'da 24 Eylül 2021 gecesi meydana gelen kazada, o dönem 17 yaşında ve ehliyetsiz olan Abdulkadir Öz idaresindeki kiralık otomobil, Bekir Eroğlu idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Öz'ün aracında bulunan Eda Naz Güngör ile arkadaşı Irmak Altuntaş hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Abdulkadir Öz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İlk mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Öz, yargılama sonucunda 'iyi hal' indirimi ile 5 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kızların ailelerinin itirazı üzerine dosya Yargıtay'a gönderildi. Dosyayı inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, kararı onadı.