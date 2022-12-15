Ejderha dövmeli psikopat tarafından günlerce işkenceye maruz kalmıştı! Dövmesinden teşhis etti

KORKUDAN KİMSE SÖYLEYEMEMİŞ

Yapılan çalışmada esnafın korkulu rüyası haline gelen grupla ilgili çarpıcı detaylara ulaşıldı. Teknik ve fiziki takip sonucu grubun liderinin Akçay'da yaşayan aslen Siverekli M.S.T. olduğu tespit edilirken, örgüt liderinin talimatları doğrultusunda hareket ettiği ileri sürülen örgüt üyelerinin, esnafları kaçırarak, çiftlik evine götürdükleri, elektro şok cihazı ile işkence yaptıkları, işkencelere dayanamayan onlarca esnafın mağazalarını gruba devretmek zorunda kaldığı belirlendi.

Günlerce tecavüz ve işkence etmişti! Ejderha dövmeli psikopat ve çetesi yakalandı | Video

İşkenceye maruz kaldığı ileri sürülen 14 mağdurun korkudan polise gidemediği ortaya çıkarken, çete lideri M.S.T ve üyelerinin kaçırdıkları kızlara günlerce tecavüz ettikleri, dövdükleri ve zorla uyuşturucu verdikleri de ileri sürüldü.