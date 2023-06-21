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Giriş Tarihi: 21.6.2023 11:35

Ek kart ile 2 milyon vurgun yaptılar

İstanbul’da bir bankanın müşterilerinin kart bilgilerini ele geçirip ek kart çıkartan ve bu kart üzerinden nakit avans çekip 2 milyon liradan fazla vurgun yapan 2 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Biri telefoncu, diğeri tekstilci iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Ek kart ile 2 milyon vurgun yaptılar

Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından banka müşterileri adına ek kredi kartları çıkartılarak dolandırıcılık yapıldığı şikâyeti üzerine soruşturma açıldı. Yapılan çalışmada banka müşterilerinin banka ve kart bilgilerini ele geçiren şüphelilerin, bu bilgileri kullanarak hesaplara ait ek kartlar çıkarttıkları tespit edildi. Şüphelilerin çıkarttıkları ek kartlarla, hesap sahibinin haberi olana, yada kredi kartının limiti dolana kadar ATM'lerden nakit avans çektikleri belirlendi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada kimliklerini tespit ettiği şüpheliler Gökhan Ö.(38) ile Aykut A.(33)'yı gözaltına aldı. Gökhan O.'nun telefonculuk yaptığı, Aykut A.'nın ise tekstil işiyle uğraştığı ve daha önceden 2 suç kaydı olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin 186 banka müşterisinin hesap ve kredi kartı bilgilerine ulaştığı ve ek kart çıkarttığı, bu yöntemle 2 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.

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Ek kart ile 2 milyon vurgun yaptılar
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