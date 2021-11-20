Eker anısına kampüse fidan dikildi

Geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda 19 yaşındaki Tıp Fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker'in ortadan kaybolmasının ardından yapılan arama çalışmalarında cansız bedeninin bulunması ülke genelinde gündem olmuştu. Temmuz ayında vefat eden Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Onur Eker anısına Üniversitenin A kapısı çevresinde fidan dikimi yapıldı. Tıp Fakültesi tarafından yapılan etkinliğe Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Dilek Keskin, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Turgut Deniz, Tıp Fakültesi akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.





OLAY ANKARA'DA MEYDANA GELMİŞTİ

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde ikamet eden dedesinin yanına bayram tatili için gelen 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker, dedesi Zühtü Erdoğan (65) ile birlikte kurbanda kesilmek üzere ahırdan çıkarttıkları koyunun kaçması üzerine koyunun peşine düşmüştü. Kaçan hayvanı ararken kaybolan Onur Eker'in cansız bedeni ekipler tarafından iki gün sonra dere yatağında bulunmuştu