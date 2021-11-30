Ekin Gökçe Yıldız’ın katili yakalandı

Adana'da geçtiğimiz hafta göğsünden vurularak öldürülen 20 yaşındaki Ekin Gökçe Yıldız'ın katil zanlısı T.A., polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. T.A.'yı yere yatırıp etkisiz hale getiren cinayet ekipleri, şüphelinin üstünde 1 tabanca ve saklandığı evden de bir tüfek ele geçirdi. 1 çocuk annesi Ekin Gökçe Yıldız'ı öldürdüğü iddia edilen T.A.'nın, emniyete sorgusu sürüyor.
SÜRÜNEREK DIŞARI ÇIKTI
Olay, 24 Kasım'da merkez Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. Silahla yaralanan genç bir kadın sürünerek bahçeye çıktı. O sırada havanın yağışlı olması nedeniyle balkona serdiği çamaşırları toplamaya çıkan bir kişi, bahçede hareketsiz halde yatan bir kadının olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tabancayla vurulduğu belirlenen ve üzerinden kimlik çıkmayan genç kız, Yüreğir Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Genç kızın cansız bedeni otopsi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan incelemede genç kızın, Ekin Gökçe Yıldız olduğu belirlendi.
SORGUYA ALINDI
Genç kadın Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verilirken Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri cinayetini çözmek için çalışma başlattı. Polis kadının vurulduğu apartmanda 3 kişiyi gözaltına aldı.
Cinayet dedektifleri yaptıkları çalışmada kadının en son 30 yaşındaki T.A.'yla irtibata geçtiği ve apartmanın bodrumuna geldiğini belirledi. Ekipler, dün akşam zanlının Sinanpaşa Mahallesinde bir evde saklandığını tespit etti. Polis, eve baskın düzenleyerek zanlıyı yere yatırıp etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. T.A.'nın üst ve ev aramasında bir tabanca ve bir tüfek ele geçirildi. Zanlı emniyete getirilerek sorguya alındı.