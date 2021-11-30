Ekin Gökçe Yıldız’ın katili yakalandı

SÜRÜNEREK DIŞARI ÇIKTI

Olay, 24 Kasım'da merkez Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. Silahla yaralanan genç bir kadın sürünerek bahçeye çıktı. O sırada havanın yağışlı olması nedeniyle balkona serdiği çamaşırları toplamaya çıkan bir kişi, bahçede hareketsiz halde yatan bir kadının olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tabancayla vurulduğu belirlenen ve üzerinden kimlik çıkmayan genç kız, Yüreğir Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Genç kızın cansız bedeni otopsi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan incelemede genç kızın, Ekin Gökçe Yıldız olduğu belirlendi.