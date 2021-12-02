Ekin Gökçe’nin katil zanlısı: “Ben öldürmedim, intihar etti”

"SİLAHI ŞİFONYERİN ÜSTÜNE KOYDUM"

Emniyete götürülen ve sorgulanan Tolga A., kimseyi öldürmediğini söyledi. Ekin Gökçe Yıldız'ın intihar ettiğini ileri süren Tolga A., olayı şöyle anlattı: "Ekin'le buluştuk önce börek aldım ve taksiyle benim oturduğum apartmana geldik. Apartmanın bodrum katına indik. Orada otururken erkek arkadaşıyla ilgili konuştuk. Anlattıklarıma Ekin çok üzüldü ve bunalıma girdi. Ben o sırada elimdeki silahla oynuyordum. Silahı şifonyerin üzerine koyduktan sonra böreği eve çıkarmaya gittim. Giderken Ekin'i 'silahla oynama' diyerek uyardım. Böreği evime bırakırken patlama sesi duydum. Koşup baktığım da Ekin'in vurulduğunu gördüm" dedi.

GAZETECİYE TEKME ATTI

Katil zanlısı ifadesine şöyle devam etti: "Birisi görüp yardım etsin diye Ekin'i sırtıma alarak apartmanın bahçesine bıraktım. Başıma bela kalmasın diye kaçtım. Ekin'i ben öldürmedim, o intihar etti. Bırakıp kaçtığım için pişmanım." Sorgusu tamamlanan Tolga A., 'kasten adam öldürme suçundan' adliyeye sevk edildi. Tolga A., kendisini görüntülemek isteyen gazetecilere tekme atarak saldırdı. Hakim karşısına çıkan katil zanlısı Tolga A. tutuklandı, kendisine yardım eden 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.