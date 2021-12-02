Ekin Gökçe’nin katil zanlısı: “Ben öldürmedim, intihar etti”

Adana'da geçtiğimiz hafta tabancayla göğsünde vurularak öldürülen 20 yaşındaki Ekin Gökçe Yıldız'ın katil zanlısı Tolga A. (30) adliyeye sevk edildi. Emniyetteki ifadesinde 1 çocuk annesi Ekin Gökçe Yıldız'ı öldürmediğini söyleyen katil zanlısı Zanlı, "Evimin bulunduğu apartmanın bodrumunda oturuyorduk. Silahım şifonyer üstünde duruyordu. Ekin'e 'silahla oynama' dedim ve aldığım börekleri evde bulunan eşime çıkarmaya gittim. Silah sesi duyunca bodruma koştum. Ekin intihar etmişti. Başıma bela olmasın diye kaçtım. Ben kimseyi öldürmedim" diyerek kendisini savunduğu öğrenildi. Hakim karşına çıkan katil zanlısı Tolga A., tutuklandı, kendisine yardım eden B.E. ve Y.Ç. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
YÜZ TANIMA SİSTEMİNDEN BULUNDU
Kadın cinayeti; 24 Kasım'da merkez Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. Silahla yaralanan genç bir kadın sürünerek bahçeye çıktı. O sırada havanın yağışlı olması nedeniyle balkona serdiği çamaşırları toplamaya çıkan bir kişi, bahçede hareketsiz halde yatan bir kadının olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tabancayla vurulduğu belirlenen ve üzerinden kimlik çıkmayan genç kadın, Yüreğir Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Genç kadının naaşı otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, 'Yüz Tanıma Sisteminden' ölen kadının Ekin Gökçe Yıldız olduğunu belirledi.
HEM YETİM HEM ÖKSÜZ KALDI
Ekin Gökçe Yıldız'ın, 3 yıl önce evlendiği Selçuk Fakıoğlu'nun (26), 5 Ağustos 2019'da barışmak için gittiği Sümer Mahallesi'nde husumetlileriyle yaşadığı kavgada pompalı tüfekle öldürüldüğü ortaya çıktı. Genç kadının bu evlilikten Ş.L.Fakıoğlu adında bir kızı olduğu öğrenildi. Ekin Gökçe Yıldız, kocasının defnedildiği Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi. Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri 'kadın cinayetini' aydınlatmak için kolları sıvadı. Polis, çevrede bulunan güvenlik kameralarını mercek altına alırken ölen kadının ailesinin de bilgisine başvurdu. Yapılan araştırmada Ekin Gökçe Yıldız'ın en son erkek arkadaşının cezaevinden arkadaşı olan Tolga A.'yla olay gecesi bir araya geldiğini tespit etti.
"İNANILMAZ ŞEYLER ANLATACAĞIM"
Kadının öldürüldüğü apartmanın 5'inci katında oturduğu öğrenilen ve 'Uyuşturucu kullanmak, 'kasten yaralama' ile 'ruhsatsız silah bulundurma' gibi suçlardan kaydı olan Tolga A.'nın Ekin Gökçe'yle buluşmak için "Erkek arkadaşınla ilgili sana inanılmaz şeyler söyleyeceğim" dediğini ortaya çıktı. Cinayetten sonra kaçarak saklanan Tolga A., her yerde aranmaya başlandı. Cinayet dedektifleri yaptıkları araştırmada Tolga A.'nın merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde Y.Ç.'nin evinde gizlendiğini tespit etti. Yapılan operasyonda Tolga A., Y. Ç. ve B. E. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 1 tabaca ile bir tüfek ele geçirildi.
"SİLAHI ŞİFONYERİN ÜSTÜNE KOYDUM"
Emniyete götürülen ve sorgulanan Tolga A., kimseyi öldürmediğini söyledi. Ekin Gökçe Yıldız'ın intihar ettiğini ileri süren Tolga A., olayı şöyle anlattı: "Ekin'le buluştuk önce börek aldım ve taksiyle benim oturduğum apartmana geldik. Apartmanın bodrum katına indik. Orada otururken erkek arkadaşıyla ilgili konuştuk. Anlattıklarıma Ekin çok üzüldü ve bunalıma girdi. Ben o sırada elimdeki silahla oynuyordum. Silahı şifonyerin üzerine koyduktan sonra böreği eve çıkarmaya gittim. Giderken Ekin'i 'silahla oynama' diyerek uyardım. Böreği evime bırakırken patlama sesi duydum. Koşup baktığım da Ekin'in vurulduğunu gördüm" dedi.
GAZETECİYE TEKME ATTI
Katil zanlısı ifadesine şöyle devam etti: "Birisi görüp yardım etsin diye Ekin'i sırtıma alarak apartmanın bahçesine bıraktım. Başıma bela kalmasın diye kaçtım. Ekin'i ben öldürmedim, o intihar etti. Bırakıp kaçtığım için pişmanım." Sorgusu tamamlanan Tolga A., 'kasten adam öldürme suçundan' adliyeye sevk edildi. Tolga A., kendisini görüntülemek isteyen gazetecilere tekme atarak saldırdı. Hakim karşısına çıkan katil zanlısı Tolga A. tutuklandı, kendisine yardım eden 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.