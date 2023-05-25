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Giriş Tarihi: 26.5.2023

Ekip aracından atlayan tecavüz zanlısı öldü

ABBAS ÇAKAR
ZONGULDAK'IN Çaycuma ilçesinde 2 yaşındaki bir bebeğin cinsel istismara uğraması, ardından da ölümüyle ilgili haklarında yakalama kararı çıkarılan Metin S. ile Ahmet G. İstanbul'da yakalandı. Karayoluyla Zonguldak'a doğru yola çıkarılan zanlılar, TEM Otoyolu Kocaeli Derince mevkiinde ekip otosundan atlayarak kaçmak istedi. Yaralanan zanlılar Derince Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Metin S. hayatını kaybederken, Ahmet G.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Araçta bulunan 2 polis memuru ile bir bekçi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Ekip aracından atlayan tecavüz zanlısı öldü
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