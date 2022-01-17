Ekipler Avdar için seferber oldu

İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Güldalı köyünde yaşayan Avdar Fırat, ailesine kalbinin sıkıştığını söyleyerek, fenalaştı. Bunun üzerine Fırat'ın ailesi 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım talep etti. Sağlık ekipleri yolu kardan kapalı olan köye karla mücadele ekiplerinin yardımıyla 3 saat sonra ulaşabildi. Köye ulaşan 112 sağlık ekipleri burada Fırat'a ilk müdahalesini yaparak, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

'EKİPLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Kızının dünden beri kalbinde bir sıkışma olduğunu söyleyen baba Harun Fırat, "112'yi arayıp, yardım istedik. Ancak yol kardan dolayı kapalı olunca bu sefer devreye karla mücadele ekipleri girdi. Yol açıldıktan sonra sağlık ekipleri gelerek ilk müdahaleyi evden yapıp hastaneye kaldırdı. Ekiplere çok teşekkür ediyorum" dedi.