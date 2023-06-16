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Giriş Tarihi: 17.6.2023

Ekipler çatışmanın ortasında kaldı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Ekipler çatışmanın ortasında kaldı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Serçeler köyünde, önceki gün arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı çatışmaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Taraflar arasında sabah saatlerinde yangın çıkan buğday tarlasında silahlı kavga çıktı. Oay yerine gelen sağlık ekibi yaralılara, itfaiye ekibi yangına müdahale ederken tarafların yakınları bölgeye gelince yeniden çatışma çıktı. Çatışmanın ortasında kalan itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeden uzaklaştı. Bir biçerdöver operatörü itfaiye aracına binerek kurtuldu. Takviye jandarma ekiplerinin gelmesiyle olay sonlandı. Çatışmada kullanılan otomatik silahlar balistik incelemeye gönderildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken 13 şüpheli aranıyor.

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Ekipler çatışmanın ortasında kaldı
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