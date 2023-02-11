Ekipler, enkaz altındaki 3 kişiye ulaşmak için yoğun çaba sarf ediyor

İkinci depremin merkez üssü olan Elbistan'da arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Termal kameralar ile yıkılan binaları gezen ekipler, Kümbet Mahallesi'nde yıkılan 4 katlı binanın enkazında 1 kişinin, Orhangazi Mahallesi'ndeki 5 katlı Necip Fazıl Kısakürek Apartmanı'nın enkazında ise 2 kişinin olduğunu tespit etti.