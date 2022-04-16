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Giriş Tarihi: 16.4.2022 20:21

Ekipler gözlerine inanamadı! Sentetik ecza hapları bakın nereden çıktı

İHA
Ekipler gözlerine inanamadı! Sentetik ecza hapları bakın nereden çıktı

Uşak’ta bin 386 adet sentetik ecza hapı yedek lastiğe saklayan 4 şahıs, ekiplerin dikkatin kaçmadı. Ekiplerce gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken 4 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine İzmir -Ankara karayolunda şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada her hangi bir uyuşturucu madde bulunmazken yedek lastikte bulunan yarık ekiplerin dikkatini çekti. Yedek lastiği delen ekipler adeta gözlerine inanamadı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Uyuşturucu satıcıları, ellerinde bulundurdukları ve ticaretini yapmak üzere sakladıkları bin 386 adet sentetik ecza hapı yedek lastiğe saklamalarına karşın yine de ekiplerden kaçamadı. Araç içerisindeki 4 şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen birisi kadın M.Y., M.B., Y.G. ve Ö.D. sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Ekipler gözlerine inanamadı! Sentetik ecza hapları bakın nereden çıktı
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