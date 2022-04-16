Ekipler gözlerine inanamadı! Sentetik ecza hapları bakın nereden çıktı

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Uyuşturucu satıcıları, ellerinde bulundurdukları ve ticaretini yapmak üzere sakladıkları bin 386 adet sentetik ecza hapı yedek lastiğe saklamalarına karşın yine de ekiplerden kaçamadı. Araç içerisindeki 4 şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.