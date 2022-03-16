Ekipler Kevi anne için seferber oldu

Kevi Yaşar'ın durumunun iyi olduğu belirtildi. Oğlu Yasin Yaşar annesini hastaneye yetiştiren ekiplere teşekkür ederek, "Annem tansiyon hastası. Yollar kapalıydı, 112'yi aradık. Paletli ambulansla geldiler. Allah razı olsun hastamızı hastaneye ulaştırdılar. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.