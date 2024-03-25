Ekiplerin karda zorlu mesaisi 2 metre karda karanlıkta kalan 12 köy için mücadele ettiler

Yurdun bir bölümünü etkisi altına alan olumsuz hava koşulları, Güneydoğu'nun yüksek kesimlerinde etkisini sürdürüyor. Şırnak'ta kar yağışı ve fırtınanın devirdiği elektrik direklerini onaran arıza onarım ekipleri, bu kez de kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı Siirt kırsalında karanlıkta kalan 12 köyün imdadına yetişti.

3 ACİL MÜDAHALE EKİBİ GÖREV YAPTI

Yüksek kesimlerde oldukça etkili olan kar, sert esen rüzgâr yüzünden Siirt'e bağlı Pervari ilçesinin Doğan bölgesinde tipiye dönüştü. Kar ve rüzgâr yüzünden bu bölgedeki 12 köye elektrik sağlayan iletim hattında arıza oluştu. Köylerde yaşayan 1.265 abone karanlıkta kaldı. Bunun üzerine 11 personelden oluşturulan 3 acil müdahale ekibi, arızanın yaşandığı dağlık bölgeye zorlu koşullara rağmen intikal etti.

MÜDAHALE GECİKMEDİ

Kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım güçlüğü yaşanan bölgede ekiplerini taşıyan araçlardan bazıları yolda kaldı. Gece karanlığına rağmen ekipteki görevliler, arızayı bir an evvel tespit edip gidermek için uzun süre yer yer 2 metreye ulaşan kar ve yoğun tipiye aldırmadan zorlu yürüyüşler yaptı. Gece boyu devam eden çalışma sonunda arızanın iletkenlerin bağlı olduğu izolatörlerin olumsuz hava koşulları yüzünden direğe temas etmesi sonucu yaşandığı belirlendi.

Görevliler arızaya hemen müdahale ederek saat 00.20'de 12 köyde yaşayan 1.265 aboneye yeniden elektrik enerjisi verdi. Karda mahsur kalan araçlar ise, daha sonra gelen iş makinelerinin yardımı ile bulundukları yerden kurtarıldı. Dicle Elektrik'in Şebeke Operasyonlarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, ''Maalesef olumsuz hava koşulları birkaç gün önce Şırnak'ta, hafta sonu da Siirt'te şebekemizde arızaya yol açtı. Olumsuz hava koşulları ekiplerimizi zaman zaman zorlasa da Şırnak'ta olduğu gibi Siirt Pervari'de de yaşanan arıza yüzünden elektriksiz kalan abonelerimize olabilecek en kısa sürede enerji tedarik ettik" dedi.