Ekiplerin Mart ayında kar mücadelesi

Kastamonu'da önceki gün gece saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek rakımlı kesimlerde etkisini gösterdi. Yüksek rakımlı bölgelerde yaşayan vatandaşlar yeni güne beyaz örtü ile uyandı. Ağlı, Küre, Devrekani, İhsangazi ilçeleri ile Ilgaz Dağı, Küre Dağları ve Yaralıgöz geçidinde etkili olan kar yağışı sonrasında karayolları ekipleri gün boyunca kar kürüme çalışması yürüttü.

Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri ise kar kalınlığının 25 cm'ye yaklaştığı İhsangazi Sünnük, Bedirgeriş, Bozarmut, Kayapınar ve Sepetçioğlu grup köy yolunda kar mücadelesi başlattı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.