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Giriş Tarihi: 22.3.2024 13:45 Son Güncelleme: 22.3.2024 14:17

Ekiplerin Mart ayında kar mücadelesi

Kastamonu’da Mart ayında etkili olan kar yağışı nedeniyle kentin büyük bir bölümü beyaz örtüyle kaplandı. Birçok bölgede ulaşımda aksamalar yaşanırken ekiplerin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

KAZIM BOLAT KAZIM BOLAT
Ekiplerin Mart ayında kar mücadelesi

Kastamonu'da önceki gün gece saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek rakımlı kesimlerde etkisini gösterdi. Yüksek rakımlı bölgelerde yaşayan vatandaşlar yeni güne beyaz örtü ile uyandı. Ağlı, Küre, Devrekani, İhsangazi ilçeleri ile Ilgaz Dağı, Küre Dağları ve Yaralıgöz geçidinde etkili olan kar yağışı sonrasında karayolları ekipleri gün boyunca kar kürüme çalışması yürüttü.

Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri ise kar kalınlığının 25 cm'ye yaklaştığı İhsangazi Sünnük, Bedirgeriş, Bozarmut, Kayapınar ve Sepetçioğlu grup köy yolunda kar mücadelesi başlattı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

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Ekiplerin Mart ayında kar mücadelesi
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