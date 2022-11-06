DÜNYA ünlü Fransız okyanus uzmanı ve belgesel yönetmeni Jacques-Yves Cousteau'ya hayranlığından dolayı denizle ilgili ilk hayallerini çocuk yaşta kurmaya başlayan Birkan Erdem (41) kendisine meslek olarak sanayi dalgıçlığını seçti. Liman inşaatları, boru hatları, doğal gaz ve petrol platformları kurulumu, bakım ve onarımlarının yanı sıra gemi kurtarma gibi operasyonlarda yer alan Erdem tabiri caizse ekmeğini sudan çıkarıyor. SABAH'a yaptığı işi anlatan Erdem "İnsanlar sanayi dalgıçlığını sportif dalgıçlıkla karıştırarak "Aa ne güael işiniz var. Hep balıklarlasınız" diyor. Halbuki bizim çalıştığımız yerlerde görüş mesafesi sıfıra yakın. Dünyanın en zor işlerinden biri. El beceriniz olmalı. Baskı altında sorun çözebilmeli ve acil durumlarda soğukkanlılığınızı koruyabilmelisiniz" dedi.