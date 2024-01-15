Haberler Yaşam Haberleri Ekmek alırken aracınız çalınabilir Fırınların etrafını mesken tutan 2 hırsız yakalandı
Giriş Tarihi: 15.1.2024 14:30 Son Güncelleme: 15.1.2024 14:52

Ekmek alırken aracınız çalınabilir Fırınların etrafını mesken tutan 2 hırsız yakalandı

İstanbul’da özellikle fırınların etrafında bekleyip ekmek almak için kısa süreliğine araçlarından inen vatandaşların arabalarını çalan 2 hırsız Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları bir ekmek dağıtım aracındaki ekmekleri bir süre sonra kaldırıma bırakıp kaçtıkları anlar da güvenlik kameralarına yansıdı. Yakalanan şüphelilerden birinin daha önce işlediği suçlardan kesinleşen 5 yıl 5 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Ekmek alırken aracınız çalınabilir Fırınların etrafını mesken tutan 2 hırsız yakalandı

Esenyurt, Başakşehir, Eyüpsultan ve Avcılar ilçelerinde, 4 gün içinde meydana gelen 4 otomobil, minibüs ve plaka hırsızlıkları üzerine polis, çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin fırınların etrafında bekledikleri ekmek almak için kısa süreli park yapıp inen vatandaşların araçlarını alıp kaçtıkları tespit edildi. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kimliklerini tespit ettiği şüphelilerden Muhammed H.G. (27) ile Vedat K. (20)'yı gözaltına aldı. Şüphelilerden Muhammed H.G.'nin daha önceden işlediği suçlardan hakkında 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, ayrıca 15 suç kaydının olduğu tespit edildi. Diğer şüpheli Vedat K.'nın da daha önceden 6 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Şüphelilerin hırsızlık anları, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, minibüs ile gelen şüphelilerin sürücüsünün markete girmek için kısa süreli çalışır durumda bıraktığı hafif ticari aracı çaldıkları görülüyor. Aracın sürücüsü, hızla uzaklaşan şüphelilerin ardından koşuyor. Bir başka kamera görüntüsünde ise şüphelilerin çaldıkları aracı içini kontrol etmek için bir sokakta durdukları görülüyor. Araçtan çıkan ekmek dolu sepeti, sokağa bırakan şüpheliler, çaldıkları araç ve önceki olayda kullandıkları minibüs ile peş peşe uzaklaşıyor.

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Ekmek alırken aracınız çalınabilir Fırınların etrafını mesken tutan 2 hırsız yakalandı
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