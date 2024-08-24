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Giriş Tarihi: 24.8.2024 12:20 Son Güncelleme: 24.8.2024 12:23

Ekmek almaya giden çocuk otomobilin çarpması ile hayatını kaybetti

Sultangazi’de ekmek almak için kardeşi ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yaşındaki Suriye asıllı Aisa Çavuş otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Ekmek almaya giden çocuk otomobilin çarpması ile hayatını kaybetti

İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki İsmetpaşa Mahallesinde Suriyeli 4 yaşındaki Aisa Çavuş kardeşi ile birlikte bakkaldan ekmek aldıktan sonra eve gitmek için yolun karşına geçmek üzere harekete geçti. O sırada Çavuş'a otomobil çarptı. Sürücü ve çevrede bulunan vatandaşlar çocuğun yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay sonrası yaşanan panik anları ve sağlık ekipleri çocuğa ilk müdahalede bulundu.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Aisa Çavuş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çavuş'a çarpan otomobilin sürücüsü ise gözaltına alındı.

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Ekmek almaya giden çocuk otomobilin çarpması ile hayatını kaybetti
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