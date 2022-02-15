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Giriş Tarihi: 15.2.2022 15:57 Son Güncelleme: 15.2.2022 16:14

Ekmek almaya giderken, kaza kurbanı oldu

ABBAS ÇAKAR
Ekmek almaya giderken, kaza kurbanı oldu

Kocaeli Körfez İlçesinde gece geç saatlerde yaşanan olayda, ekmek almak için D-100 karayolunu karşıdan karşıya geçmeye çalışan Arif Temel (49), bir kamyonun kendisine çarpması sonucu yaşamını kaybetti.

Körfez İlçesi Yarımca Atalar Mahallesinde meydana gelen olayda, gece geç saatlerde ekmek almak için evden çıktığı öğrenilen evli ve 7 çocuk babası Arif Temel, yolu karşıdan karşıya geçmek istediği esnada, sürücüsü ve plakası açıklanmayan bir kamyonun çarpası sonucu ağır yaralandı.

Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından lk müdahalesi yapıldıktan sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Temel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Temel'in cenazesi yapılan adli işlemler sonrası ailesine teslim edilerek Körfez Atalar Mahallesi Şirin Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası İlimtepe Mezarlığında toprağa verildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması ise devam ediyor.

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Ekmek almaya giderken, kaza kurbanı oldu
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