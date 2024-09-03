Ekmek almaya giderken kazada ağır yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde fırından ekmek almak için yolun karşısına geçerken otomobil çarpan90 yaşındaki Rahma Efe ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçedeki Tufanpaşa Mahallesi Göçyolu Bulvarı'nda meydana geldi. Tahir Ş. yönetimindeki 01 RH 871 plakalı otomobil, fırından ekmek almak için yolun karşısına geçmeye çalışan Rahma Efe'ye çarptı.

Kazada Efe, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Rahma Efe'yi ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.