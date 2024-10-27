17 yaşındaki Ramazan’ın acı sonu: Ekmek almaya giderken...

Feci kaza, sabah saatlerinde Antalya'nın Aksu İlçesi Gaziler Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Evinden motosiklet ile markete ekmek almaya giden Ünal, kontrolünü kaybederek sürüklendi. Genci yol üzerinde hareketsiz gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye gelen sağlık ekipleri Ünal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kepez Meslek Lisesi öğrencisi olduğu öğrenilen gencin ölümü yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Ceset olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için morga kaldırıldı. Talihsiz gencin cenazesinin memleketi Manavgat ilçesi Beşkonak Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. Jandarma ekipleri kazanın başka bir sürücünün çarpması sonucumu yoksa tek taraflımı olduğu konusunda inceleme başlattı.