Ekmek almaya giderken motosiklet kazasında öldü

Antalya'nın merkez Aksu ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Kepez Meslek Lisesi öğrencisi Ramazan Ünal, dün sabah ekmek almak için motosikletle evden çıktı. Ancak, Gaziler Mahallesi yolunda kontrolünü kaybettiği motosiklet devrildi. Metrelerce sürüklenen Ünal olay yerinde öldü.Manavgat ilçesinde ise İbrahim Keskin'in (23) kullandığı otomobil, önceki gece D 400 karayolu üzerinde Burak Katmer'in (35) kullandığı otomobil ve Ömer Abdulbaki Kalkan'ın (30) kullandığı otomobillere çarparak takla attı. Katmer'in kullandığı otomobilde bulunan 5 aylık oğlu Can Katmer'in ölürken, eşi Neslihan Katmer, Zeynep Katmer, Elif Özacar, Ecrin Özacar, Hatice Kalkan ve Leyla Korkmaz yaralandı. Bebek araçtan çıkarılırken, ambulanstaki annesi Neslihan katmer, "Beni bırakın. Ben öleyim, çocuğum yaşasın" diye feryat etti. Manavgat'ın Sarılar Mahallesinde ise kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Yasin Çapan öldü, 5 yaşındaki oğlu Talha Çapan yaralandı.Sivas'ın Gürün ilçesinde, dün sabaha karşı kontrolden çıkan Cuma Barkodat'ın (53) kullandığı otomobil, yol kenarındaki su kanalına devrildi. Srücü ile yanındaki Aziz Kutluktemur'un (75) öldüğü kazada Hasan Kutluktemur (48) ise yaralandı.Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşanan iki ayrı motosiklet kazasında ise F.E.G ile Koçali A. (30) hayatını kaybetti.