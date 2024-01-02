Ekmek almaya gitti canından oldu

Adıyaman'da daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen Ramazan Karataş (40) ile Mehmet D., (35) Sümerevler Mahallesi Eski Besni Caddesi üzerindeki bir pide fırınında karşılaştı. Fırına ekmek almaya gelen Ramazan Karataş ile Mehmet D. İle Ramazan Karataş arasında sözlü tartışma başladı.

Fırın içerisinde başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Mehmet D., yanındaki bıçakla Ramazan Karataş'ı bıçakladı. Ağır yaralanan Karataş, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince kaldırıldığı Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mehmet D. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Ramazan Karataş'ın 6 Şubat depreminde annesi ve babası başta olmak üzere birçok yakınını kaybettiği, hayatta kalan erkek kardeşiyle birlikte esnaflık yaptığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.