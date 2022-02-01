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Giriş Tarihi: 1.2.2022 14:05 Son Güncelleme: 1.2.2022 14:14

Ekmek arası uyuşturucu ticaretine polis operasyonu

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Ekmek arası uyuşturucu ticaretine polis operasyonu

Kayseri'de ekmek arasında uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen kişi polis operasyonuyla yakalandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.E adlı kişinin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

Takibe alınan M.E'nin ikametine şafak baskını yapan ekipler, evde yaptıkları aramalarda süt paketi ve ekmek arasına gizlenmiş toplam 323 gram Metamfetamin maddesi ile 1 hassas terazi,1 uyuşturucu paketlemek için rulo folyo, 20 uyuşturucu paketlemek için kilitli poşet ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan M.E, emniyete götürüldü.

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Ekmek arası uyuşturucu ticaretine polis operasyonu
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