Ekmek kavgasında kan aktı

Adana'da 32 yaşındaki Yakup Y., seyyar tezgahta döner satmaya başladı. Yakup Y.'nin tezgahının karşısında bulunan döner dükkanının sahibi Mesut S., bu durumdan rahatsız oldu. İki dönerci arasında yaşanan tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya döndü. Kavgada; Yakup Y., silahla Mesut S. ile ağabeyi Sinan S.'yi vurdu. Başından vurulan Mesut S., hastanede yaşam mücadelesi verirken polis tarafından yakalanan Yakup Y. tutuklandı.

DURUMDAN RAHATSIZ OLDU

Olay, 5 Mayıs saat 19.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Döner ustası Yakup Y., bir süre önce Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda seyyar tezgahıyla satış yapmaya başladı. Yakup Y.'nin tezgahının karşısındaki iş yerinde dönercilik yapan Mesut S. (49), iddiaya göre, bu durumdan rahatsız oldu. Mesut S., Yakup Y.'nin yanına giderek tezgahını kaldırmasını isteyince ikili arasında tartışma çıktı. Mesut S.'nin ağabeyi Sinan S.'de (51) olay yerine gelince tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

BAŞINDAN VURULDU

Yakup Y., tabancayla kardeşlere peş peşe ateş etti. Kardeşler kanlar içerisinde yere yığılırken, Yakup Y. ise tezgahını bırakıp yanındaki B.A. (29) ile birlikte otomobille kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, başından vurularak ağır yaralanan Mesut S. ile ağabeyi Sinan S., ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Polis, ekipleri ise silahlı saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

TEZGAHI KALDIRMASI İÇİN TEHDİT İDDİASI

Adresleri belirlenen Yakup Y. ile yanındaki Bedri A., saklandıkları evlere yapılan eş zamanlı baskınlarda gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheli Yakup Y. ifadesinde, Mesut S.'nin tezgahını kaldırması için tehditte bulunduğunu ve hakaret ettiğini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yakup Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, B. A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tedavisi devam eden Mesut S.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.