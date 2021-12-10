Ekmek pişirirken tandıra düştü





Vücudunun büyük bir bölümünde ikinci ve üçüncü derecede yanıklar oluşan Hülya Taşdemir "Yıllardır ekmek pişiririm, Başıma ilk defa böyle bir kaza geldi. Tandırın içine uzanıp ekmeği almak isterken düşmüşüm. Kendime geldiğimde hastaneye götürüyorlardı. Vücudumun her tarafı ağrıyor. Dayanılmaz acılar çekiyorum. Ama buna da şükür" diye konuştu.