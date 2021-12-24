Ekmek teknem Manda Evi

Devlet desteğiyle açılan Bursa’daki Manda Evi’nde köy kadınları istihdam ediliyor. Kadınlar, süt ürünleri ve sucukların satışından elde edilen gelirle, aile ekonomisine katkı sağlıyor
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) öncelikle Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Karaoğlan Mahallesi'ndeki ahşap konağı restore ettirdi. Konağın bulunduğu alanda 5 ahşap satış yeri, 2 kameriye, masa ve sandalyeler alınarak çevre düzenlemesi yapıldı. 460 bin liralık projede görev alacak 145 kişiye, Milli Eğitim Bakanlığı'nca "Hayvan Sağlığı-Organik Manda Yetiştiriciliği Modüler Programı" eğitimi verildi. Karaoğlan Mahallesi Kadın Derneği kurularak oluşturulan Manda Evi, 2019 yılının temmuz ayında açıldı. Burada manda sütünden elde edilen peynir, tereyağı, kaymak, süt, yoğurt ve manda etinden sucuklar satılıyor. Ayrıca köydeki kadınların ürettiği reçel, turşu, salça gibi yöresel ürünler de satışa sunuluyor.
ARTIK EVDE OTURMUYORUZ
Dernek Başkanı Resmiye Kılıç, ürünleri hem sattıklarını hem de kahvaltı için gelen misafirlere sunduklarını belirtti. Kılıç "43 kadın üyemiz var, bunun 20'si aktif olarak çalışıyor. Mesela hayvanları çok üyelerimiz bize süt sağlıyor ve biz de bunu değerlendirip satıyoruz. Bu proje başlamadan önce evimizde oturan kadınlardık hepimiz. Bu proje getirildi, sunuldu, anlatıldı, toplantılar yapıldı. İlk önce dersler aldık, gelen misafirlerle konuşma dersini aldık. Günlük ihtiyaçlarımızı buradan sağlayabiliyoruz" dedi. Dernekte çalışan Zeynep Zeybek ise kendi paralarını kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.
BEBKA Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammed Zeki Durak "Manda sahiplerinden bir mandası olan iki manda daha ilave etti, köydeki manda popülasyonuna ciddi bir katkısı oldu" diye konuştu.