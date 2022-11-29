Ekmek üretemeyen Halk Ekmek’in makam aracı almasına tepki!



ÖZGEN NAMA, SON İHALEDE KENDİSİ İÇİN BENZERSİZ ÖZELLİKLERE SAHİP ARAÇ SİPARİŞ ETTİRDİ



İBB iştiraki Halk Ekmek A.Ş, 2023 yılı araç ihalesine çıktı. Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, son ihalede kendisi için benzersiz özelliklere sahip araç sipariş ettirdi.



2022 yılında kullanılmak üzere hizmet aracı adı altında ihalesi yapılan binek otomobillerde istenilen donanım ve özellikler ise şaşırttı.

Araç kiralama bedelinin yaklaşık 32 milyon lirayı bulduğu ihale, 'Araç Kiralama Hizmet Alımı' dökümüne yansıdı. İhale şartlarında kiralık otomobilin "konfor paketli", "üç bölgeli klimalı" gibi özelliklere sahip olması isteniyor.