Ekmek üretemeyen Halk Ekmek’in makam aracı almasına tepki!

Halk Ekmek büfelerinin sayısı ve üretim kapasitesini düşürerek vatandaşları ekmek kuyruğuna mahkum eden, açılışını yapılan Hadımköy Ekmek Fabrikası'nda ekmek üretemeyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Halk Ekmek (İHE) A.Ş.'nin; 32 milyon TL bedelle sıfır kilometre makam aracı kiralaması tepki topladı.
KAHRAMAN: "VATANDAŞ MAĞDUR EDİLİRKEN ARAÇLARIN ALINMASI ÇOK BÜYÜK YANLIŞ"
İbrahim Kahraman (54): "Vatandaş İstanbul'da mağdur oldu. Ekmek büfelerine benim olduğum bölgede 9:30 gibi geliyor. Kuyruk oluşuyor. Kamyonlar geç geliyor. Ve algı oluşturuluyor. Vatandaş ekmek beklerken, araçların alınması çok büyük yanlış."
Fadime Yücedağ (50): "Yapılanlar çok hoş bir şey değil. Halk mağdur ediliyor. Halk ekmek noktasında ciddi problem yaşıyoruz. İBB'nin ne yaptığını biz de bilemiyoruz. Halk da memnun değil. Oy verenler de pişman. CHP döneminde neler yaşandığını da biliyoruz."
KAYNAR: "HALKA UYGUN FİYATA EKMEK TEMİN ETMEK İÇİN KURULMUŞ OLAN ŞİRKETİN KAYNAKLARINI İSRAF EDİYORLAR"
İBB AK Parti Meclis Üyesi ve Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar: "İBB, bağlı kuruluşları ve iştirakleri, CHP'den seçilememiş belediye başkan adaylarının ve milletvekillerinin ve il ve ilçe başkanlarının teskin edilme merkezleri haline getirildi. Şirketler, teşkilatlar arasında paylaştırıldı. Örgütlerin yönetim kurulu üyeleri sırayla şirketlerin yönetim kuruluna atanıyorlar. Kaynaklar hizmet için değil örgütleri memnun etme aracı olarak kullanılıyor. İstanbul Halk Ekmek de bunlardan birisi. 2019 seçimlerinde CHP'nin Sancaktepe Belediye başkan adayı olmuş olan kişi burayı kendi siyasi heveslerinin aracı olarak kullanıyor. Kiralama ihalesindeki araçlar makam araçları. Halk ekmekle ilgili bir sürü yaygara koparttılar. Hem de yıllarca süregelen uygulamayı ilk defa yapıyorlarmış algısı yürüttüler. Ama var olan sistemi bile işletemediler. Hazır fabrikayı çalıştıramıyorlar hazır üretilen ekmeği Halk ekmek büfelerine zamanında teslim edemiyorlar. Şimdi de Halk Ekmek gibi bir firmaya 32 milyon liraya makam aracı kiralayıp, halka uygun fiyata ekmek temin etmek için kurulmuş olan şirketin kaynaklarını israf ediyorlar. Sadece Halk Ekmek şirketinde değil diğer şirketlerde de maalesef durum aynı. Bu şirketler israf batağı içinde."
ÖZGEN NAMA, SON İHALEDE KENDİSİ İÇİN BENZERSİZ ÖZELLİKLERE SAHİP ARAÇ SİPARİŞ ETTİRDİ
İBB iştiraki Halk Ekmek A.Ş, 2023 yılı araç ihalesine çıktı. Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, son ihalede kendisi için benzersiz özelliklere sahip araç sipariş ettirdi.
2022 yılında kullanılmak üzere hizmet aracı adı altında ihalesi yapılan binek otomobillerde istenilen donanım ve özellikler ise şaşırttı.
Araç kiralama bedelinin yaklaşık 32 milyon lirayı bulduğu ihale, 'Araç Kiralama Hizmet Alımı' dökümüne yansıdı. İhale şartlarında kiralık otomobilin "konfor paketli", "üç bölgeli klimalı" gibi özelliklere sahip olması isteniyor.
Araçta istenen donanım ve özellikler ise şöyle:
-Üst segment araçlarda bulunan yorgunluk tespit sistemi
-Elektrikli ve ısıtmalı dış ayna,
-LCD ekran, geri görüş kamerası, LED gündüz far sistemi, alüminyum alaşımlı jant, follow me home (refakatçi aydınlatma),
-Yağmur ve park sensörü ile krom ön üst ızgara
-19' Canopus alüminyum alaşım cantlar
-Krom yan cam çerçeveleri
-Bagaj kapağı, kapılar ve ön tamponda krom dekor
-Dijital gösterge paketi
-Arka koltuk konfor paketi
-Isıtmalı ön ve arka koltuklar
-Üç bölgeli elektronik klima
SABAH, HADIMKÖY HALK EKMEK FABRİKASI'NDA EKMEK ÜRETİMİNİN OLMADIĞINI BELGELEDİ
SABAH; Türkiye'nin en büyük ve en modern ekmek fabrikası olduğu iddia edilen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından 23 Temmuz 2022 tarihinde açılan Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası'nda ekmek üretiminin olmadığını belgelemişti.
22 Ekim 2022 tarihinde Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası'ndaki makinelerin üzerinin naylon brandayla örtüldüğü ve tek ekmek üretilmediğini görüntüledik. Gazetemizin haberinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Halk Ekmek (İHE) A.Ş. yöneticileri fabrika pencereleri de perdelerle kapattı.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, Halk Ekmek skandalını kabul etti. Ongun, 23 Temmuz'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun açtığı Halk Ekmek Fabrikası'nın 29 Ekim'e kadar hiç ekmek üretmediğini açıklamıştı.
Ongun, fabrikanın 4 banttan oluştuğunu belirterek, "Zaten bir bandı çalışıyor ama yazın talep azaldığı için İstanbul'da insanlar memlekete veya tatile gittiği için orada herhangi bir üretim yapmak ihtiyacı hissetmedik" ifadelerini kullanmıştı.
Murat Ongun, üretim miktarı sorusunu ise, "Çok fazla değildir. Ekmek günlük bir madde. 250 bin ekmek üretme kapasitesi var. Şu anda bunu yapabilir. Peki, şu anda öyle bir talep yoksa bunu yapması normal mi?" diye yanıtladı.
HALK EKMEK BÜFELERİNİN SAYISI VE ÜRETİM KAPASİTESİ DÜŞÜRÜLDÜ
Halk Ekmek büfelerinin sayısı ve üretim kapasitesinin Ekrem İmamoğlu'nun yönetime gelmesiyle organize bir şekilde düşürüldü ve ekmek satışlarının kasıtlı olarak yavaşlatıldı.
2 BİN 945 OLAN DAĞITIM NOKTASI 910'A DÜŞÜRÜLDÜ:
AK Parti döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Halk Ekmek (İHE) A.Ş.'nin 2 bin 945 dağıtım noktasının bulunduğu öğrenildi. 2019 yılında 536 adet büfe ve 2 bin 409 zincir market ve bakkallarla halk ekmek vatandaşa ulaştırıldı. Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesiyle dağıtım noktası 910'a düşürüldü. Halk Ekmek A.Ş.'nin 603 büfe ve 307 değişik noktalarda ekmek dağıtımı yaptığı öğrenildi.
MECLİSİN ONAYLADIĞI 142 BÜFENİN SADECE 62'Sİ AÇILDI:
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 14 Ocak 2021 tarihinde toplandı ve 142 noktada halk ekmek büfesi koyma yetkisini Halk Ekmek A.Ş.'ye verdi. Halk Ekmek A.Ş.'nin, İBB Meclisi'nin onayladığı 142 büfenin sadece 62'sini açtığı ortaya çıktı.
İBB BAKKALLARDA HALK EKMEK SATIŞI YAPTIRMIYOR:
İBB Meclisi, 14 Ocak 2021'de Halk Ekmek'in bakkallarda da satışına izin verdi. Kararda, Halk Ekmek'in İstanbul halkı için daha ulaşılabilir olmasının sağlanması amacıyla talep eden tüm bakkallara satış yetkisi verilmesinin gerekliliği vurgulandı. İBB'nin CHP'li yönetimi ise karardan 11 ay geçmesine rağmen bakkallarda Halk Ekmek'in satışını hâlâ gerçekleştirmiyor.
2.5 MİLYON EKMEK ÜRETİMİ, 1 MİLYON 250 BİNE DÜŞÜRÜLDÜ:
AK Parti döneminde Halk Ekmek A.Ş.'nin günlük ekmek üretim sayısının 1 milyon 944 bin olduğu, fazla mesai uygulaması ile 2 milyon 500 bin üretim kapasitesine çıkıldığı ifade edildi. Şirketin şu anda ise 1 milyon 250 bin ekmek üretimi yaptığı kaydedildi.
ÜÇ KEZ YAPILAN DAĞITIM İKİYE İNDİRİLDİ:
Halk Ekmek A.Ş.'nin AK Parti döneminde üç defa yapılan ekmek dağıtımını ikiye indirdiği öğrenildi. Şirketin iki defa yaptığı servis saatlerinin de düzenli olmaması vatandaşların soğukta uzun süre sıra beklemesine neden oluyor