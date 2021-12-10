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Giriş Tarihi: 10.12.2021 11:41 Son Güncelleme: 10.12.2021 11:43

Ekmek yapmak isterken tandıra düştü

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Ekmek yapmak isterken tandıra düştü

Muş’un Bulanık ilçesinde evine ekmek yapan bir kadın pişen ekmeği almak isterken tandırın içine düştü. Talihsiz kadın Erzurum’da tedavi altına alındı.

Doğu Anadolu Bölgesinde tandıra düşerek yaralananlar listesine bir yenisi daha eklendi. Hemen her ay bir kadının ekmek pişirirken tandıra düşmesi sonucu vücudunda yanıklar oluşması ise daha dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.

Son vaka ise Muş'tan geldi. Muşun Bulanık ilçesi Kırkgöze köyünde yaşayan 42 yaşındaki Hülya Taşdemir, evlerinin tandırında ekmek pişiriyordu. Tandırda pişen ekmeği almak isterken baş üstü tandırın içine düşen talihsiz kadını oğlu Barış son anda fark ederek kurtardı. Tandırdaki kızgın alevlerin üzerinden çıkarılan 7 çocuk annesi kadın hemen 112 Acil Servis tarafından Erzurum'a sevk edildi. Erzurum Şehir Hastanesine tedavi altına alınan Taşdemir'in vücudunda 2. Ve 3. dereceden yanıklar meydana geldi. Tedavisine devam edilen kadının genel durumun iyiye gittiği bildirildi.

Yaşadığı talihsiz olayı anlatan Taşdemir; "Kendimizi bildiğimizden beri tandırda ekmek yaparız. Bu defa nasıl olduğunu anlamadım. Ekmeği almak isterken bir anda tandırın içine düştüm. Allah'tan o sırada oülum görüp hemen geldi beni çıkardı. Çok yanıklar oluştu. Çok acılar çekiyorum ama yaşadığım için şükrediyorum. Herkes daha dikkatli olmalı" dedi.

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Ekmek yapmak isterken tandıra düştü
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