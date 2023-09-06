Ekonomist ve Akademisyen Dr. Yasin Kalafatoğlu TDT Ticaret Komisyon Başkanlığına atandı

Uzun yıllardır iş dünyasının içerisinde bulunan Dr. Yasin Kalafatoğlu, yerli ve global çeşitli şirketlerin üst düzey yöneticileri arasında bulunmuştur. Türkiye'nin, dünya ekonomisinde sözü geçen bir ülke olmasının önünde engel olmadığını belirten Kalafatoğlu, ihracatı arttırmak için yapılması gereken bazı unsurlardan bahsetti. Özellikle iş dünyasına atılmak isteyen gençler için pazar araştırmasının önemli olduğunu ve bir ürünün satılabilmesi için önce ürünün hangi kesime hitap ettiğini, hangi ülkeye satılacağını, o ülkenin kültürü ve rakip firmaların analizinin yapılması gerektiğini vurguladı. Bir diğer önemli noktanın ise analizler sonunda ortaya konan plan ile iş gücünün örtüşmesi noktası. Kalafatoğlu ortaya konacak başarının doğru personel seçimiyle de ilgili olduğunu ifade etti. Aynı şekilde kişinin kendini iyi bir şekilde tanımasının, yapabileceklerinin ve yapamayacaklarının farkında olması iş dünyasında gerekli yerlerde alınan riskte önemli adımlar atmasına yardımcı olacağını söyledi.



Küçük ya da büyük şirketlerin zaman zaman bazen iç sebeplerden–istifalar, müşteri kaybı-bazen dış sebeplerden–doğal afet, ekonomik kriz, hammadde yetersizliği-krizler ile karşı karşıya kalacağını belirten Kalafatoğlu, operasyonel süreçlerde hızlı karar vermenin önemli olduğunu, karşılaşılan bir sorunda önce krizin hangi sebeple ortaya çıktığını bulmanın sorunu çözmede önemli detay olduğunu açıkladı. Daha sonra yapılacak eylemlerde ise ortaya konan risklerin neler olduğunu bilmek ve ona göre bir eylem planı hazırlamanın yapılması gereken ilk adımlardan biri olduğunu ifade etti. Krizlerin yeni fırsatlar yaratabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak pozitif kalmanın bu süreçlerde etkili rol oynadığını ekledi.



Dr. Yasin Kalafatoğlu Kimdir?



17 Ağustos 1978 Rize Güneysu'da doğdu. Üniversite öğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 2000 yılında bitirmiştir. Master eğitimi için 2000 yılında Los Angeles'a giderek California Street Üniversite'sinden 2003 yılında mezun olmuştur. Daha sonra Türkiye'ye dönen Yasin Kalafatoğlu, ENKA da çalışmaya başlamış ve gelen iş teklifini kabul etmiş ve 2004 yılında Güney Kore'ye giderek SACHEON Sanayi bölgesinde bulunan SPP SHİP Building tersanesinde inşaatı başlayan 113000 DTW tonluk prodak tanker NEW Buildink 4 adet gemisinde armatör sorumlusu olarak çalışmaya başlamıştır. 2008 yılında dünyada gemi sektöründe büyük kriz çıkması ve navlun fiyatların taban yapması çalışan gemilerin yük bulamaması ve personel ve yakıt masraflarını karşılayamaz hale gelmesi üzerine yeni gemi inşaatı projeleri kontratları iptal edilmek üzere armatörler çok büyük tazminatlar ödeyerek ve birçok armatöründe batması üzerine Dr. Yasin Kalafatoğlu Türkiye'ye dönmek zorunda kalmıştır. Türkiye'ye dönmesi üzerine Yasin Kalafatoğlu THY da işe başlamış, sırasıyla uçak alım satım başkanlığı, uçak bakım mühendisliği, pazarlama başkanlığı ve en son THY FRANKFURT Genel Müdürü olarak görev almıştır. Frankfurt'da çalışma esnasında çalışırken Türkiye'nin önde kalan Boğaziçi mezunu olan Güler Sabancı, Cem Boyner, Aziz Zapsu, Cüneyt Zapsu'nun sınıf arkadaşları olan Zeki Üçdoğan beyefendi ile tanışıp, THY dan ayrılarak Cenevre, İngiltere ve Moskova'da bulunan şirket merkezlerinde 2015 yılında CFO olarak çalışmaya başlamıştır. Aynı zamanda İngiltere'de bulunan Nort West Üniversite'sinde doktorasını tamamlamıştır. Firmaları İnterpap ve Avenue Dış Ticaret A.Ş.'de görev yapmıştır. Firmaları ithalat ve ihracata yönelik Moskova'dan dünyanın her yerine kâğıt hammaddesi, selilüoz hammaddesi satışı yapmaktadır.



Ortalama cirosu 300 Milyon dolardı. Türkiye'de sadece Garanti Koza, MNG Kargo gibi firmalarla büyük çapta arsa alıp, inşaatı Garanti Koza'ya imal ettirip,hasılat paylaşımı yapılarak yatırım yapmıştır. Daha sonra Avenue Dış Ticaret Amerika'nın en ünlü mobilya ve aksesuar firması olan Crate &Barel'in 7 ülke temsilciliğini alan Avenue Dış Ticaret 2017 yılında Doğuş Holding ile ortak girişim yaparak Türkiye'nin en ünlü ve prestijli AVM'lerinde mağazalar açmıştır. Bu ortak girişimde Avenue Dış Ticaret firmasında görev yapmıştır. İnterpap firmasının 5 adet 50 bin Dwt 'luk balk carriel gemisi bulunmaktaydı. 2021 yılında yerli üretimin önünü açmak için %40 vergi gelmesi üzerine firma zarar etmeye başlamış Doğuş Holding'in çekilmek istemesi üzerine Türkiye mağazalarını kapatma kararı almıştır. Lisans sahibi olan Avenue Dış Ticaret 7 ülke lisansına sahiptir. Bundan sonra şirket yönetim kurulu kararı ile Moskova'da en prestijli Avm'lerde 2 adet Crate & Bralle mağazaları açılmış aynı zamanda Ralph Lauren mobilya temsilciliği alınarak Moskova merkezde kira getirisi yüksek olan büyük bir bina satın alınarak ticarette bulunmuştur. Aynı zamanda Dr. Yasin Kalafatoğlu Türkiye'de Avenue Dış Ticaret A.Ş.nin yönetim kuruluna atanmış, ilaveten Türk Dünyası Yönetim Kurulu Üyesi görevine atanmıştır.



2021 yılında DEİK Norveç Komisyon üyesi, Türkiye'de önde gelen Lojistik Firması Yönetim Kurulu Başkan vekili görevlerini sürdürmektedir. Ayrıca Deniz ve Deniz ticaret Komisyon Başkanlığı yanı sıra DEİK İsveç Komisyonu Yönetim Kurulu üyesidir. Evli, bir erkek çocuğu babası olup, çok iyi derecede ingilizce bilmektedir.



Aldığı ödüller;

Kırklareli Valisi plaketi, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Kitap takdimi, Tunceli Valisi plaket ödülü.