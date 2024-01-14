Ekoturizmden 2 milyarlık katkı

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) eliyle halkın sosyal, ekonomik, kültürel ve ruhsal ihtiyaçlarının devamlı karşılanması ve ormanların nesilden nesle aktarılması amacıyla çeşitli tedbirler hayata geçiriyor. Türkiye'nin orman kaynaklarından kaliteli ve verimli şekilde faydalanması için 2021'de "Ekoturizm Eylem Planı" devreye alındı. Eylem planı bütçesinde en fazla pay "ekoturizme uygun sahaların tespiti ve planlaması" ve "orman parklarına entegre ekoturizm planlarının hazırlanması"na ayrılırken bunu, "ekoturizm imkanlarının geliştirilmesi maksadıyla tanıtımı" ve "ilgili kuruluşlar ve gruplarla toplantı ve eğitimler" izledi. İlk defa 2017-2020 döneminde devreye alınan plan kapsamında 28 ekoturizm rotası halkın hizmetine sunuldu. 2021- 2025 dönemini kapsayan eylem planı çerçevesinde ise 110 ekoturizm rotasının devreye alınması hedeflendi. Bugün itibarıyla sayısı 99'a ulaşan rotalara bu yıl 26 ekoturizm alanı daha eklenecek ve böylece söz konusu hedef aşılmış olacak. Bu alanlar; Adana, Çorum, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Düzce, Yalova, Çanakkale, Uşak, Elazığ, Eskişehir, Kahramanmaraş, Giresun, Tekirdağ, İzmir, Kastamonu, Sivas, Konya, Kütahya, Mersin, Muğla, Kocaeli, Batman, Gümüşhane ve Karabük'te yer alacak. AA