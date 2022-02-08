EKPSS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz yılın Aralık ayında gerçekleşen EKPSS sınavı tercih sonuçları için Bakanlıktan beklenen açıklama geldi. Tercih işlemlerinin üzerinden birkaç hafta geçmesine rağmen, EKPSS sonuçları henüz açıklanmadı. Normal şartlarda bugün açıklanması beklenen EKPSS yerleştirme ve atama sonuçları ileri bir tarihe ertelendi. Gelen son dakika haberine göre, EKPSS tercih sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte Engelli Memur EKPSS (yerleştirme) atama sonuçları sorgulama ekranı

Engelli memur atama sonuçları ve EKPSS tercih sonuçları binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Birkaç hafta önce işlemleri gerçekleştirilen EKPSS tercih sonuçları ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklama doğrultusunda EKPSS tercih ve yerleştirme sonuçları ileri bir tarihe ertelendi. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte Engelli Memur EKPSS (yerleştirme) atama sonuçları sorgulama ekranı

EKPSS TERCİH SONUÇLARI 2022 | EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, EKPSS tercih sonuçlarının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

İşte EKPSS tercih sonuçları/engelli memur atamasında son durum!