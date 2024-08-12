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Giriş Tarihi: 13.8.2024

Ekran karşısında yemek çocukları obez yapıyor

Ekran karşısında yemek çocukları obez yapıyor
Ekran karşısında yemek yemenin dikkat dağınıklığına yol açarak çocukların ne kadar yediklerini fark etmelerini zorlaştırdığını belirten Uzman Diyetisyen Mısra Beste Köleoğlu, "Yapılan çalışmalar ekran karşısında (özellikle televizyon izlerken) yemek yemenin, enerji alımını yüzde 20-30 oranında artırdığını göstermektedir. Obezite riski önemli ölçüde artırır" dedi. Köleoğlu, "Ekran karşısında yemek yemek dikkat dağınıklığına yol açar. Çocuklar ne kadar yediklerini fark etmez. Yemek yerken dikkatin dağılmasının, yiyeceklerin yeterince çiğnenmeden yutulmasına neden olabililir. Yemek sırasında masada ve çevrede ekran olmasın" diye konuştu. DHA
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Ekran karşısında yemek çocukları obez yapıyor
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