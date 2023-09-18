Ekran koruyucunun farklı model ve türleri vardır. Telefonunuz için uygun bir ekran koruyucu seçerek telefonunuzu kırılma tehlikesine karşı koruyabilirsiniz. Tablet bilgisayarlar için de aynı durum geçerlidir. satın alacağınız bu önemli ekipman ile ekran kırılmasına karşı tedbir alabilirsiniz. Ekran koruyucu nasıl takılır, tablet ve telefon ekran koruyucusu nasıl yapıştırılır gibi soruların cevabını bilmek, konu ile ilgili fikir sahibi olmanızı sağlayacaktır.

Ekran Koruyucu Nasıl Takılır?

Ekran koruyucu, tablet ve telefon ekranlarını koruyan bir ekipmandır. Bu tür teknolojik ekipmanlarda sıklıkla karşılaşılan durumların başında ekran kırılması gelir. Telefon ve tabletlerin ekran bölümüne herhangi bir darbe gelirse ekran kolay bir şekilde kırılacaktır. Günümüz şartlarında ekran değişimi de büyük bir maliyettir. Bu sıra dışı masraf ile karşılaşmamak adına ekran koruyucu kullanmak gerekir.

Ekran koruyucudan istenen veriminin elde edilmesi için telefonunuz için uygun koruyucu seçilmelidir. Doğru seçim yapılarak koruyucunun telefonunuzu tam olara kaplamasını sağlayabilirsiniz. Üstelik koruyucuyu kolay bir şekilde telefonunuza takabilirsiniz.

Tablet Ve Telefon Ekran Koruyucusu Nasıl Yapıştırılır?

Koruyucunun telefon ve tabletin ekranına yapıştırılması için öncelikle ekranın temizleme bezi ile temizlenmesi gerekir. Sonrasında ise ekran koruyucunun arkasındaki etiketi çıkararak yapıştırma işlemini yapmanız gerekir. Bunu yaparken koruyucunun doğru şekilde ayarlanması çok önemlidir. Ayrıca yapıştırma esnasında koruyucu ile telefon arasında hava kalmaması için tedbir alınmalıdır.