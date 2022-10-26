Ekranların beyefendisine veda

Türkiye'de spikerlik ve sunuculuk denildiğinde akla ilk gelen duayen isimlerden biri olan gazeteci, yazar ve sunucu Halit Kıvanç'ın 97 yaşında vefatı 7'den 70'ye büyük üzüntüye neden oldu. Radyoda ve ekranda anlattığı fıkralarıyla, espirileriyle, güleç yüzüyle ilkleri başaran Kıvanç'ın vefat haberi herkesi derinden üzdü. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan ve Siirt Kozluk'ta kısa bir süre hakimlik de yapan Halit Kıvanç ekranların beyefendi ismi olarak seviliyordu. Fenerbahçeli kimliğiyle de tanınan Halit Kıvanç'ın cenazesi yarın öğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı içindeki camiden kalkacak, aynı mezarlığa defnedilecek.

Halit Kıvanç, 18 Şubat 1925 tarihinde İstanbul'da doğdu. Eğitimini de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan Kıvanç, Siirt-Kozluk ilçesinde kısa bir süre hakimlik yaptı.

Türkiye'de sipikerlik ve sunuculuğun duayeniydi. Pelé ile ilk röportajı yapan isimdi. Yaptığı söyleşileri "Bir Koltukta Kaç Karpuz: Halit Kıvanç Kitabı " adlı kitapta bir araya getirilerek İş Bankası Kültür Yayınları tarafından yayınlandı. Bu kitapta Halit Kıvanç'la ilgili şöyle deniyor: "Babıali yokuşunu ilk tırmandığı günden bugüne birçok gazete ve dergide çalıştı, yazdı. Milliyet'te, unutulmaz gazeteci Abdi İpekçi'nin üç yardımcısından biri olarak mutfaktaki adamlar arasındaydı. Sonra İstanbul Ekspres, Tercüman, Hürriyet, Güneş... Ve bir gün kendini mikrofon başında buldu; hayatı değişti. Radyo spikerliği yaptı, Türkiye unutulmaz maçları radyoda onun sesinden dinlediği yıllarca. Spikerliğine çeşitli radyo programları ve yarışmalarının sunuculukları eklendi. Yıllar önce günlük yaşamımıza davetsizce giren televizyonun ilk transferleri arasında Halit Kıvanç vardı.

Türkiye'nin ilk günlük spor gazetesi Türkiye Spor'u çıkaran isim oldu. BBC'de çalıştı. Türkiye'de radyo TV yayıncılığının ilk sunucusuydu. Olimpiyatlar ve büyük uluslararası karşılaşmalarda sunucu olarak görev aldı. FIFA Dünya Kupası'nı televizyondan sunan ilk Türk spiker oldu. Uzun yıllar TRT'de kültür-sanat, müzik eğlence programları sundu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramları'nın da aranılan sesiydi. "Tele Safir" adlı kitabında Türk televizyonculuğunu kaleme aldı. Sunuculukta 50'inci yılını 2005'te kutlayan Halit Kıvanç, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, TSYD ve diğer kuruluşların düzenlediği yarışmalarda 200'ün üzerinde ödül aldı. Ancak o "Bugüne kadar aldığım en büyük ödül herkesin bana 'Halit Ağbi' diye hitap etmesi" diyordu. 1983 yılında Cumhurbaşkanlığı Kupası maçıyla maç spikerliğine veda etti. Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi tarafından Kariyer Dalında büyük ödüle layık görüldü. Fenerbahçe taraftarı olan Halit Kıvanç, Fenerbahçe TV'de "Halit Kıvanç ile Efsane'nin 100 Yılı" ve "Efsane'nin Yeni Yüzyılı" adlı söyleşi programlarını da sundu.

Bülbin Hanım ile evli olan Halit Kıvanç'ın hayatını kaybettiği haberini oğlu Ümit Kıvanç duyurdu. Ümit Kıvanç, babasının vefat haberini sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu: ''Halit Kıvanç'ı kaybettik. Bizimle birlikte sevenlerinin de başı sağolsun. Cenaze yarın, öğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı içindeki camiden kalkacak, aynı mezarlığa defnedilecek."