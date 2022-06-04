Ekrem Boran kimdir, kaç yaşında, nereli? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uşak il müdürü Ekrem Boran hayatı ve kariyeri

2003-2006 yılları arasında Osmaniye Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olarak çalıştı. 2006-2015 yılları arasında Çalışma ve İş Kurumu Osmaniye İl Müdürlüğünde sırasıyla memur ve şef olarak çalıştıktan sonra, 2015 yılı Temmuz ayında Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne, İl Müdür Yardımcısı olarak atandı. Bakanlığımızca 2021 yılı Ağustos ayında Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak görevlendirilmiş olup, halen bu görevine devam etmektedir.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da görev alan Ekrem BORAN, evli ve üç çocuk babasıdır.