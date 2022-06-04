Ekrem Boran kimdir, kaç yaşında, nereli? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uşak il müdürü Ekrem Boran hayatı ve kariyeri

Ekrem Boran Uşak İl Müdürü olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde göreve başladı. 2021 Ağustos'ta vekil olarak göreve başlayan Boran'ın ataması bugün Resmi Gazete kararıyla kesinleşti. Bu noktada "Ekrem Boran kimdir, kaç yaşında, nereli?" soruları yanıt aramaya başladı. Boran, görevinin yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yer alıyor. İşte Uşak il müdürü Ekrem Boran hayatı ve kariyeri…
EKREM BORAN KİMDİR?
1978 yılında Osmaniye'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Osmaniye'de tamamladı. Dicle Üniversitesi Matematik Bölümünden ve Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun olduktan sonra Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Bölümünde Yüksek Lisansını tamamladı.
2003-2006 yılları arasında Osmaniye Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olarak çalıştı. 2006-2015 yılları arasında Çalışma ve İş Kurumu Osmaniye İl Müdürlüğünde sırasıyla memur ve şef olarak çalıştıktan sonra, 2015 yılı Temmuz ayında Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne, İl Müdür Yardımcısı olarak atandı. Bakanlığımızca 2021 yılı Ağustos ayında Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak görevlendirilmiş olup, halen bu görevine devam etmektedir.
Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da görev alan Ekrem BORAN, evli ve üç çocuk babasıdır.