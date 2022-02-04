Eksi 18 derecede kar banyosu yapıp buz dolu havuza girdi

Yıllarca Türkiye'nin dört bir yanında matematik öğretmenliği yaptıktan sonra emekli olup memleketi Yozgat'ın Turluhan Köyü'ne yerleşen 68 yaşındaki Vahdi Açıkyürek, 15 yıldır her kış kar banyosu yapıp buz gibi suya giriyor. Yaptığının aslında bir spor olduğunu belirten emekli öğretmen Vahdi Açıkyürek, kar banyosu sayesinde daha dinç, daha sağlıklı ve daha genç kaldığını söylüyor.

EKSİ 18 DERECEDE KAR BANYOSU YAPTI

Ormanlık alanda kar banyosu yaptıktan sonra kendisini köy çeşmesinin buz dolu havuzuna bırakan emekli öğretmen Vahdi Açıkyürek'i köylüleri ise meraklı gözlerle izliyor. Kar banyosu yaptığı için birçok kişinin kendisine deli ya da fazla matematikten devrelerini yakmış dediklerini söyleyen Vahdi Açıkyürek; "Ben insanları değil hayvanları taklit ediyorum. İki yıldan beri soba yanmayan kapısı kapanmayan bir odada kalıyorum. Benim felsefem yaban hayatı tarzında yaşamak. Keşke hepimiz o doğadaki hayvanlar gibi saf ve temiz olabilsek. Emekli olduktan sonra köyüme yerleştim ve kendimi doğanının kucağına bıraktım. Eksi 18 derecede kar banyosu yapıyorum. Kar beni hamamdan daha iyi temizliyor. 15 yıldır kış aylarında neredeyse her hafta karla yıkanıp buz dolu havuza atlarım ve hiçte hastalanmam. Beni eleştirenler kat kat giyinseler de sürekli hasta olup doktor doktor geziyorlar" diye konuştu.

KAR BANYOSU GENÇLİĞİN VE GÜZELLİĞİN İKSİRİ

Kışın soğuğunda yaptığı kar banyosunun çoğunlukla yadırgandığını belirten Vahdi Açıkyürek; "Ben kimine göre deliyim, kimine göre devreleri yakmışım. Ancak benim yaptığım bana hem sağlık, hem de mutluluk veriyor. Birçok insan M.Ö 60'lı yıllarda yaşayan Kilopatra'nın güzellik sırlarını araştırıp, onun yaptıklarını uygulamaya çalışıyor. Hem paralarına hem zamanlarına yazık. Benim gibi kar banyosu yapıp ardından soğuk suya girseler, güzellikte bedava gençlikte bedava" dedi.

KAR BANYOSU VÜCUDA SAĞLIK AŞILIYOR

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Uzman Doktor Mehmet Tatlı, kalp hastalığı olanların dışında diğer sağlıklı kişiler için kışın kar banyosu yapmanın ve ardından soğuk suya girmenin oldukça faydalı olduğunu söyledi. Soğuk banyonun stresle başa çıkma ve depresyondan çıkma açısından etkili olduğunu belirten Uzman Doktor Mehmet Tatlı; " Soğuk suyla ya da karla banyo yapmanın insan sağlığı açısından faydaları var. Özellikle stresle başa çıkma açısından oldukça etkilidir. İnsan eğer günde bir kez soğuk suya girerse vücuttaki sempatik ve parasempatik sistem ile tüm sinirler aynı anda uyarılır. Bu vücuda ciddi bir stres yaratır. Aslında bu stres o insanının kontrol edebileceği bir strestir. Buda insan beyninde ciddi manada mutluluk hormonu sentezlenmesine neden olur. Serotonin, endorfin, adrenalin ve noradrenalin gibi beyni besleyen çok sayıda hormon sentezlenir. Bu da insana çok ciddi anlamda özgüven ve mutluluk getirir. Yeni yapılan çalışmalara göre beyin hücrelerinin yenilenmesi ve gelişmesi içinde bu tür şeyler önemli yer tutar. Soğuk suya girdiğinizde tüm vücudunuzda beyne hücumla sinirsel uyarı gider. Beyne giden bu uyarı ile beyinde tüm mutluluk hormonları, huzur hormonları, güzel bir uyku için, güzel bir düşünce akışı için gereken tüm hormonlar salgılanır. İnsanın hayata bakış açısı bile değişiyor. Depresyona ve psikolojik travmalara karşı çok ciddi etkileri var" diye konuştu.



Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Uzman Doktor Mehmet Tatlı

KALP SAĞLIĞINI KORUR YAŞLANMAYI GECİKTİRİR

Kar banyosu yapmanın ve soğuk duş almanın kalp sağlığına da etkilerinin bulunduğunu belirten Uzman Dr. Mehmet Tatlı; "Kar banyosu yapmak kalbi ve solunumu yavaşlatır. Kalp ne kadar yavaş çalışırsa o kadar az yorulur. Bazı çalışmalara göre felç riskini ve kalp krizine bağlı ölüm riskini azaltır. Fakat ciddi bir kalp ve damar sıkıntısı olan bir kişi ise soğuk suya girdiğinde kalp krizini de tetikleyebilir. Eğer hekimler size kalp ile alakalı bir sıkıntınızın olmadığını söylüyorsa kendinizi yavaş yavaş soğuk suya alıştırarak daha sağlıklı olabilirsiniz. Soğuk duşun yüksek tansiyonu düşürüp kolesterol seviyelerini de azalttığı görülmüştür. Bununla birlikte antioksidan sistemini de ayağa kaldırır ve yaşlanmayı geciktirir. Bağışıklık sistemi hücreleri ile kanseri engelleyen maddenin vücutta yükselmesine neden olur ve bu da bu tür insanların grip-nezle gibi şeylere yakalanmasını ya da kanser olmasını bir noktada engellemeye çalışır" dedi.

BEYİNDEKİ HÜCRE ÖLÜMÜNÜ AZALTIYOR

Kar banyosu ve soğuk duşun su içerisindeyken bütün dolaşımı yavaşlatıp damarları kastığını belirten Uzman Dr. Mehmet Tatlı; "Sudan çıktıktan sonra vücutta bir gevşeme olur ve dolaşım daha iyi olur. Romatizmal hastalıklarda ağrı kesici etki yapar. Spor yapanlarda performansı yükseltir. Bilindiği gibi Ronaldo evindeki buz dolu küvetin içine her gün girip çıkar. Bu şekilde spordaki başarısını ya da sağlıklı olmasını bir noktada böyle sağlıyor. Anksiyete bozuklukları, travma sonrası bozukluklar ve depresyonda çok etkilidir. Bunun dışında protein sentezini arttırıyor. Bu da beyindeki hücrelerin ölümünü azaltıp Alzheimer ve demansa karşı koruma sağlıyor. Bu kişiler ileride bunamadan da korunmuş oluyorlar. Beyinde defomani 2 buçuk kata kadar artırıyor. Buda bizim zevk ve ödül algımızı oluşturuyor. Bunlar bilimsel araştırmalar sonucu ortaya çıkan şeyler. Bu saydıklarımız kar banyosu ve soğuk duşu haftada bir ya da her gün yapanlar için olan faydalardır" diye konuştu.