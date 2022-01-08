SABAH, Omicron varyantının dünyayı kasıp kavurduğu bugünlerde Türkiye'nin kuzeydoğu köşesinde sağlık çalışanlarının zorlu mesailerine tanık oldu. Hava sıcaklığının eksi 30 dereceyi bulduğu Ardahan'da kara kış çok çetin. Türkiye'nin Sibiryası kabul edilen bölgede göller, nehirler, ağaçlar, arabalar her şey buz. Zorlu kış şartlarına rağmen büyük bir mücadele veren sağlık ekipleri ise aşı için köy köy geziyor. Pandemiyle mücadelede 2 yıldır destan yazan sağlık savaşçıları şu ana kadar 135 milyonu aşkın aşı vurdu.







ISIÖLÇER BİLE BUZ TUTTU

Ardahan Göle, Türkiye'nin en soğuk yerlerinden biri. 112 Acil ambulanslarının hareket halindeyken donduğu anlatılıyor. Bu yüzden sağlık çalışanları, araçları donmasın diye belli aralıklarla çalıştırıyor. Biz de Göle Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri ile birlikte aşı ve filyasyon çalışmalarına katılıyoruz. Zorlu yollardan geçip Kars sınırındaki köylere ulaşıyoruz. İlk durağımız Esenyayla Köyü. Üçüncü doz aşısını vurmak için Zeytun Altun'un (82) evine gidiyoruz. O kadar soğuk ki eve aşı çalışması için giren doktor Furkan Çelik, hastanın ateşine bakmak için çalışmayan ısıölçer cihazını sobanın üzerine tutuyor.

Eksi 30 derecede virüsle savaş

Ateş ölçülüp, tansiyonuna bakılıyor, ardından aşı vuruluyor. Küçük Altınbulak köyünde Firdevs Çalıkıran'ın (85) evine gidiyoruz. Cam kenarında köpek havlamaları eşliğinde aşı önce sisteme girilip sonra yapılıyor. Son durağımız Gülfiraz Ceco'nun evi. Ceco ve ailesi karlı yollardan gelen sağlıkçılara teşekkür ediyor. "Sağlık çalışanları her aradığınızda geliyorlar mı?" diye soruyorum. "Allah razı olsun ne zaman arasak geliyorlar" diye cevap veriyor. Hemşire Dilan Kalkan Güner de "Arabalar donsa da, yollar kapansa da işimizi severek yapıyoruz. Bir teşekkür bize yetiyor" diye konuşuyor.



ARDAHAN'DAN İYİ HABER: VAKALAR SIFIRA YAKIN

ARDAHAN İl Sağlık Müdürü Erkan Özdemir, Ardahan'da korona sayılarının neredeyse sıfırlandığını söylüyor. Özdemir, "Ardahan 100 bin nüfusuyla küçük bir şehir. Bin 400 sağlık çalışanımız ile şehirde ihtiyaçlara cevap vermek için çalışıyoruz. Devlet hastanemiz şehrin ihtiyaçlarına cevap veriyor, ambulans sayımız yeterli. Yaylalarımızdan dağ köylerimize kadar şehrin en ücra noktasına kadar aşıları ulaştırdık" dedi.