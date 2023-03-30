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Giriş Tarihi: 30.3.2023 11:03 Son Güncelleme: 30.3.2023 11:06

“Eksper” ücreti kurşunu… Kısa sürede yakalandı

İstanbul’da araç alım satım yapacağı kişiyle “Eksper” ücreti konusunda anlaşmazlık yaşayan ve söz konusu kişinin iş yerini kurşunlayan bir kişi; Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
“Eksper” ücreti kurşunu… Kısa sürede yakalandı

İstanbul'un Bağcılar İlçesi'ne bağlı 100. Yıl Mahallesi Kışla Caddesi'nde yer alan bir iş yeri kurşunlandı. İnceleme başlatıldı. Güvenlik kamera görüntüleri toplandı. Olayı, araçla olay yerine gelen A.Ö. isimli kişinin gerçekleştirdiği belirlendi. A.Ö. ile kurşunladığı iş yerinin sahibi olan F.K.'nın araç alım satımı süreci içerisinde oldukları, satıştan vazgeçtikleri ancak "Eksper" ücretinin ödenmesi konusunda anlaşmazlık yaşadıkları ortaya çıktı. A.Ö., Sultangazi İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. "Mala Zarar Vermek, Kasten Yaralama, Yağma, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçlarından kaydı olan A.Ö. adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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“Eksper” ücreti kurşunu… Kısa sürede yakalandı
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