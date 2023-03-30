“Eksper” ücreti kurşunu… Kısa sürede yakalandı

İstanbul'un Bağcılar İlçesi'ne bağlı 100. Yıl Mahallesi Kışla Caddesi'nde yer alan bir iş yeri kurşunlandı. İnceleme başlatıldı. Güvenlik kamera görüntüleri toplandı. Olayı, araçla olay yerine gelen A.Ö. isimli kişinin gerçekleştirdiği belirlendi. A.Ö. ile kurşunladığı iş yerinin sahibi olan F.K.'nın araç alım satımı süreci içerisinde oldukları, satıştan vazgeçtikleri ancak "Eksper" ücretinin ödenmesi konusunda anlaşmazlık yaşadıkları ortaya çıktı. A.Ö., Sultangazi İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. "Mala Zarar Vermek, Kasten Yaralama, Yağma, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçlarından kaydı olan A.Ö. adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.