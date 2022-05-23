Ekspres vurgun!

Ankara'da filmlere konu olacak dolandırıcılık hikâyesi yaşandı. Güney Kurtalan Ekspresi'yle Güneydoğu ve Doğu Anadolu turu, sonrasında ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seyahati hayali kuran Ankara Adliyesi çalışanları, aylar öncesinden paralarını turu düzenleyen şahsın hesabına gönderdi. Güneydoğu Anadolu seyahati için 2 bin 640 lira ve ardından düzenlenecek olan Kıbrıs seyahati için 4 bin 550 lira ödeme yapıldı. 19 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan seyahat için hazırlıklar yapıldı, ancak seyahat günler kala iptal edildi. Durumdan şüphelenen adliye personeli, adlarına ne tren bileti ne de otel rezervasyonu yapılmadığını öğrenince başlarından aşağı kaynar sular döküldü. Dolandırıldıklarını anlayan aralarında hâkim ve savcıların da olduğu mağdurlar, turu düzenleyen Rıdvan Ç. hakkında şikâyette bulundu.Turu düzenleyen Rıdvan Ç., güven kazanmak için seyahate birkaç gün kala WhatsApp grubundan "Seyahatte yanımıza neler almalıyız" başlıklı bir video mesaj gönderdi. Rıdvan Ç., gönderdiği mesajda, programda herhangi bir pürüz bulunmadığını belirterek, "Yarın size buluşma saatini göndereceğim. Trende yanınıza çok bir şey almanıza gerek yok. Bu Doğu Ekspresi gibi bir tren değildir. Bu Güney Ekspresi'dir. Bir de yanınıza mutlaka 5 litrelik su alın" ifadelerini kullandı.Bu mesajdan birkaç gün sonra yeni bir video mesaj gönderen Rıdvan Ç., yaşanan bazı problemlerden ötürü turun iptal edildiğini duyurdu. Helallik isteyen Rıdvan Ç., "Değerli misafirlerim hepinize günaydınlar. Aldığım üç haber yıktı beni. Şu süreçte annemin rahatsızlığı ve içsel problemlerim hep üst üste geliyordu. Maalesef elimizde olmayan bazı sebeplerden dolayı turumuzu iptal etmek zorundayız. Gerek havayolu firmasıyla gerek tren kompartıman sayısıyla gerek bazı otellerle hiç olmayacak bazı problemler çıktı. Bu yüzden turumuzu iptal etmek zorunda kaldım. Hakkınızı helal edin. Bütün misafirlerimin geri ödemesi kademeli olarak yapılacaktır. Birkaç gün dinleneceğim. Hepinizden özür diliyorum" dedi. Mağdurların şikâyetinin ardından turu düzenleyen Rıdvan Ç. hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Zanlı hakkında yurtdışına çıkış yasağı da konuldu.